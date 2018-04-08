تعادل الريال وأتلتيكو هدية لبرشلونة

فرط ريال مدريد في فوز مستحق كان في متناوله، بعدما اكتفى بالتعادل 1 / 1 مع ضيفه أتلتيكو مدريد اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

بتلك النتيجة، قدم الفريقان هدية ثمينة لبرشلونة "المتصدر"، الذي بات بحاجة للحصول على عشر نقاط فقط في مبارياته السبع المتبقية في المسابقة، لاستعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه في العام الماضي لمصلحة الفريق الملكي، دون النظر لنتائج باقي منافسيه.

ظل أتلتيكو في المركز الثاني بترتيب البطولة برصيد 68 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام الريال، صاحب المركز الثالث، الذي أهدر فرصة تشديد الخناق على جاره اللدود للانقضاض على وصافة المسابقة.

كان الريال الطرف الأفضل على مدار شوطي المباراة، وتبارى لاعبوه في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، التي كانت كفيلة بخروجه فائزا بعدد وافر من الأهداف، كما صادف لاعبوه سوء حظ بالغ، بعدما وقفت العارضة بالمرصاد أمام أكثر من تسديدة للفريق الملكي.

بادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتسجيل للريال في الدقيقة 53، مسجلا هدفه الثالث والعشرين في البطولة هذا الموسم، لينفرد بالمركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة، بفارق ستة أهداف خلف غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

كان رونالدو على موعد مع التاريخ بعدما أحرز الهدف رقم 500 للريال في تاريخ مواجهات الفريق الأبيض مع أتلتيكو في الدوري الإسباني.

لم يهنأ الريال بتقدمه طويلا، بعدما أدرك الفرنسي أنطوان جريزمان التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 57، محرزا هدفه الثامن عشر في النسخة الحالية للبطولة.