"هاتريك" ميسي يضيق الخناق على صلاح

عادل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عدد أهداف المصري محمد صلاح في بطولة الدوري المحلي، ليلحق به في سباق جائزة "الحذاء الذهبي"، مستغلا غياب المصري عن مباراة فريقه الأخيرة بسبب الإصابة.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف "هاتريك" مساء السبت، ليقود فريقه للانتصار بنتيجة 3-1 على ضيفه ليغانيس، ليرفع رصيد أهدافه في الدوري الإسباني إلى 29، وهو عدد أهداف صلاح

في الدوري الإنجليزي الممتاز.وغاب صلاح عن لقاء فريقه ليفربول أمام إيفرتون ظهر السبت، بسبب إصابة في العضلة الضامة، قرر على إثرها طاقم الفريق إراحته في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

ويملك ميسي الأفضلية في سباق "الحذاء الذهبي"، حيث يتبقى له 7 مباريات في الدوري، فيما سيخوض صلاح 5 مباريات فقط.

وتمنح جائزة "الحذاء الذهبي" للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف في بطولات الدوري المحلي بأوروبا، ويتشارك ميسي وصلاح صدارة القائمة برصيد 29 هدفا، يليهما البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ الألماني والإيطالي شيرو إيموبيلي هداف لاتسيو الإيطالي، برصيد 26 هدفا لكلاهما.