زيدان يشعل الكلاسيكو قبل الديربي

سارع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بالتأكيد على أن فريقه لن يؤدي تقليد «الممر الشرفي» لغريمه التقليدي في حال حسم برشلونة لقب الدوري الإسباني حسابياً قبل أو خلال مباراة الكلاسيكو المقبلة بين الفريقين.

وقال زيدان، قبل مباراته المرتقبة اليوم أمام جاره ومنافسه العنيد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني: بالتأكيد، لن نؤدي الممر الشرفي لبرشلونة، الإجابة واضحة للغاية، وهو قراري لأنني لا أتفهم هذا الممر، ولن يؤديه الفريق. ويلتقي برشلونة والريال في السادس من مايو المقبل في كلاسيكو الدوري الإسباني وذلك ضمن مباريات المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.

ولكن زيدان سعى إلى قطع الطريق أمام الجدل الذي يثيره هذا الاستفسار بشأن الممر الشرفي فيما لم يقدم النادي الملكي أي رد أو تعليق رسمي.

تاريخ

ومنذ السبعينات في القرن الماضي، بدأ تقليد «الممر الشرفي» من قبل الفريق المنافس للفريق المتوج بلقب الدوري الإسباني، وذلك في كل من المراحل المتبقية للفريق بعد حسم اللقب.

ولدى تذكيره بأن هذا الممر الشرفي أصبح عادة، قال زيدان: برشلونة كسره، أليس كذلك؟ ولهذا، لماذا تبلغونني هذا. هذا التقليد لم يعد موجوداً. وأشار زيدان بهذا إلى رفض برشلونة تأدية «الممر الشرفي» للريال خلال مباراتهما في 23 ديسمبر 2017 بعد فوز الريال بلقب كأس العالم للأندية العام الماضي.

وتعلل برشلونة وقتها بأن تأدية «الممر الشرفي» تكون عندما يكون الفريقان في البطولة نفسها. وفي 2008، أدى برشلونة «الممر الشرفي» للريال على استاد «سانتياغو برنابيو» في مدريد خلال مباراتهما معاً بعد يوم واحد من حسم لقب الدوري لصالح الريال.