ًثلاثية ميسي تمنح برشلونة رقماً قياسياً جديدا

عادل الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة رقماً قياسياً للبرازيلي رونالدينيو النجم السابق للفريق خلال المباراة أمام ليغانيس بالدوري الاسباني لكرة القدم.

وقاد ميسي برشلونة للفوز على ليغانيس بثلاثة أهداف دون رد تكفل بها جميعا لينال لقب هاتريك.

وعادل ميسي الرقم القياسي لرونالدينيو واصبح ثاني لاعب في أخر 20 عاماً من الدوري الإسباني يسجل ستة أهداف من ركلات حرة مباشرة في موسم واحد وهو الرقم الذي سجله رونالدينيو في موسم 2006 /2007.

وافتتح ميسي التسجيل في شباك ليغانيس من ضربة حرة في الدقيقة 27 ثم أضاف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 32 و87.

كما عادل برشلونة الرقم القياسي لريال سوسيداد وخاض 38 مباراة في الدوري الإسباني دون هزيمة.

وفي عام 1980 سجل سوسيداد رقماً قياسياً لم يتم كسره منذ ذلك الحين، والمتمثل في خوض 38 مباراة في الدوري الاسباني لكرة القدم دون هزيمة.

وتعود أخر هزيمة لبرشلونة في الدوري المحلي إلى 18 ابريل 2017 عندما خسر أمام مضيفه ملقة.

