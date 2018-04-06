كلوب يفضل الانتظار بشأن صلاح

أكد المدرب الالماني لنادي ليفربول الانجليزي لكرة القدم يورغن كلوب الجمعة، انه يفضل الانتظار قبل الحديث عن مشاركة المصري محمد صلاح في مباراة السبت ضد إيفرتون في الدوري المحلي، بعدما اضطر لاستبداله في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي (3-صفر) الأربعاء.

ويستعد "الحمر" لخوض "دربي" المدينة ضد مضيفهم السبت. ورفض كلوب اليوم التأكيد ما اذا كان النجم المصري، متصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي لهذا الموسم، قادرا على المشاركة في مباراة الغد، والتي تأتي قبل أيام من مباراة الاياب الأوروبية ضد سيتي على ملعب الأخير الثلاثاء.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي الجمعة، ردا على سؤال بشأن صلاح، "لا أريد أن أعلق بشيء وأريد الانتظار ، من غير المنطقي أن نتحدث عما نفعله مع اللاعبين في فترة التعافي ولكننا قمنا بكل شيء ليكون جاهزا".

أضاف "تتبقى ساعات على المباراة، فلننتظر ونرى".

وكان صلاح، متصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 29 هدفا، قد اضطر للخروج من أرض الملعب أمام سيتي في مطلع الشوط الثاني، بعدما أبلغ كلوب عن شعوره بالانزعاج بدنيا.

وأعرب كلوب بعد المباراة عن تفاؤله بشأن وضع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، والذي سجل الهدف الأول وصنع الثالث في مباراة الذهاب ضد سيتي.