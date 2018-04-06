محمد صلاح ينهي اتفاقه مع ريال مدريد

أكدت تقارير صحافية اقتراب الفرعون المتألق محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي من الانتقال إلى ريال مدريد بعدما توصل لاتفاق مع رئيس النادي الملكي، حتى أن هذه التقارير ذهبت إلى أبعد من ذلك إثر تأكيدها على أن الاتفاق شمل كافة التفاصيل بما في ذلك الرقم الذي سيرتديه صلاح في الريال.



وقالت صحيفة "Express" البريطانية إن صلاح اختار ارتداء القميص رقم 11، الذي يرتديه حالياً الويلزي غاريث بيل، مشيرة إلى أن ريال مدريد سيقدم عرضاً يبلغ 180 مليون يورو على ليفربول.

وأشارت إلى أن عقد صلاح مع ليفربول يمتد حتى 2022، وأن هناك إصرارا من جانب ريال مدريد على اتمام الصفقة في الصيف المقبل.

وكان تشارلي آدم لاعب وسط ستوك سيتي قد حذر صلاح، من الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وقال آدم لشبكة "توك سبورت": "إلى أين يذهب صلاح؟ الأمر سيكون صعبا عليه. لا أعتقد أنه سيشارك في مباراة مع برشلونة أو ريال مدريد".

وأضاف آدم "أتوقع أن يبقى صلاح في صفوف ليفربول".

يذكر أن محمد صلاح يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 29 هدفا، بفارق خمسة أهداف عن هاري كين أقرب ملاحقيه.