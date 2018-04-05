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ناد إنجليزي يرصد 175 مليون إسترليني لضم محمد صلاح

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قالت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مستعد للتقدم بعرض مالي ضخم للغاية من أجل ضم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن التقارير أن الشياطين الحمر مستعدون لتقديم عرض يصل إلى 175 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب.

وأشارت التقارير إلى أن ليفربول قرر عدم النظر في أية عروض مقدمة لمحمد صلاح، ولكن قد يتسبب عرض يونايتد في إعادة النظر.

ويتبقى في تعاقد محمد صلاح مع ليفربول أربعة مواسم مقبلة.

ويعد صلاح هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي.

 

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