ليفربول يقسو على مانشستر سيتي ويهزمه بثلاثية

واصل المهاجم المصري تألقه في الآونة الاخيرة محليا وقاريا فقاد ليفربول الانجليزي الى نصر كبير على جاره مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور ربع النهائي ليقطع شوطا كبيرا لبلوغ الدور نصف النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وسجل صلاح هدف الافتتاح لليفربول رافعا رصيده الى 38 هدفا في مختلف المسابقات قبل ان يمرر الكرة الحاسمة للهدف الثالث الذي سجله السنغالي ساديو ماني.

وجاءت اهداف ليفربول الثلاثة في الشوط الاول وحملت تواقيع صلاح (12) واليكس اوكسلايد تشامبيرلاين (21) وماني (31). ويلتقي الفريقان ايابا على ملعب الاتحاد الثلاثاء المقبل.

ولم يشرك مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا جناحه السريع رحيم ستيرلينغ أحد نجوم الموسم الحالي مفضلا عليه الالماني ايلكاي غوندوغان، في حين غاب المهاجم الاساسي الارجنتيني سيرخيو اغويرو أفضل هداف في تاريخ النادي لإصابة في ركبته، فلعب بدلا منه في خط المقدمة البرازيلي غابريال جيزوس.

في المقابل، قرر مدرب ليفربول يورغن كلوب اشراك اليكس اوكسلايد تشامبيرلاين اساسيا على حساب الهولندي جيني فينيالدوم.

بدأ ليفربول الفائز باللقب القاري خمس مرات اخرها عام 2005، المباراة بسرعة جنونية فضغط على مرمى مانشستر سيتي بفضل تحركات ثلاثية الهجومي المكون من المصري محمد صلاح هداف الدوري المحلي والبرازيلي فيرمينيو ومانيه.

لم ينجح ثلاثي دفاع مانشستر سيتي المؤلف من القائد البلجيكي فانسان كومباني والفرنسي ايميريك لابورت وكايل ووكر في الحد من خطورة لاعبي ليفربول فدفعوا الثمن خلال 19 دقيقة جاءت فيها اهداف ليفربول الثلاثة في الشوط الاول.

فمن هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة الى صلاح في منتصف الملعب، فكسر مصيدة التسلل وسار بها مسافة طويلة وعندما حاول التوغل داخل المنطقة خسر الكرة لصالح ووكر الذي لم يحسن ابعاد الخطر، فانقض عليها فيرمينيو ومررها باتجاه صلاح الذي لم يخطئ هذه المرة (12).

ونجح ليفربول في كسر ايقاع مانشستر سيتي، فقطع التموين تماما عن جيزوس الذي لم يشكل اي خطورة تذكر على مرمى الحارس الالماني لوريس كاريوس.

ثم جاء الهدف الثاني عندما وصلت الكرة الى تشامبيرلين على مشارف المنطقة فأطلقها صاروخية عانقت شباك الحارس البرازيلي ادرسون (21).

وازدادت الامر سوءا لمانشستر سيتي عندما مرر صلاح كرة عرضية متقنة باتجاه ساني المتربص امام المرمى فتابعها برأسه من مسافة قريبة داخل الشباك (31).

وعموما لم يسدد سيتي اي كرة داخل الخشبات الثلاث طوال الشوط الاول.

وظهر سيتي بوجه مختلف في الشوط الثاني محاولا تقليص الفارق على الاقل لم ينجح في التسجيل.

واصيب صلاح وخرج في الدقيقة 51 ليحل بدلا منه فينيالدوم.

وسرعان ما زج غوارديولا بستيرلينغ لاعب ليفربول السابق بدلا من غوندوغان الذي لم تكن له اي مساهمة فعلية في الشوط الاول لزيادة فعالية الجبهة الهجومية.

لكن سيتي وجد صعوبة كبيرة في اختراق دفاع ليفربول بقيادة المتألق الهولندي فيرجيل فان دايك فيما تبقى من وقت المباراة.