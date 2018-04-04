دي بروين يصوت لصالح صلاح في جائزة أفضل لاعب

كشف صانع ألعاب مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، لشبكة "بي تي سبورت"، أنه يصوت لصالح منافسه الرئيسي، المصري محمد صلاح، على لقب أفضل لاعب لهذا العام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بحسب استفتاء اللاعبين المحترفين.

وكان دي بروين حتى فترة وجيزة مرشحا بقوة للقب، إلا أن تألق صلاح في موسمه الأول مع ليفربول، وتصدره ترتيب هدافي الدوري، جعله يدخل الصراع بقوة.

ونقلت "فرانس برس" عن دي بروين قوله للقناة البريطانية: "قمت بالتصويت لصالح صلاح لنيل جائزة لاعب العام لأنه يستحقها. بما أني لا أستطيع التصويت لأي من زملائي، أعتقد بأن صلاح يستحقها".

وأضاف دي بروين: "صلاح هو الأفضل بالنسبة إليّ، إلى جانب كين، والإسباني دافيد سيلفا، وأنا. هؤلاء هم أفضل أربعة لاعبين من حيث ثبات المستوى هذا الموسم. أنا صريح من خلال تصويتي لأن صلاح يستحق ذلك".

وسيصبح صلاح في حال تتويجه بجائزة أفضل لاعب، ثاني لاعب عربي ينال هذه الجائزة بعد الجزائري رياض محرز، لاعب "ليستر سيتي"، والذي اختير أفضل لاعب في موسم 2015-2016.

ويقدم صلاح أداء مميزا في موسمه الأول مع ليفربول، والذي انضم إليه في الصيف الماضي قادما من روما الإيطالي.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري مع 29 هدف، إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة، بينما سجل دي بروين 7 أهداف، وقام بـ 15 تمريرة.

هذا ويتواجه اللاعبان مساء اليوم الأربعاء في مباراة على ملعب ليفربول أنفيلد، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.