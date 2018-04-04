برشلونة يصارع "ذئاب العاصمة" الإيطالية في "كامب نو" اليوم

يستضيف ملعب الكامب نو اليوم قمة إيطالية إسبانية بين نادييْ برشلونة وروما ، ضمن فعاليات ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيدخل البلاوجرانا اللقاء بمعنويات متباينة بعد التعادل الصعب أمام إشبيلية بهدفين في كل شبكة، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين برسم الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني ، الأمر الذي ساهم في تقليص الفارق مع أقرب الملاحقين إلى 9 نقاط.

واستعاد إرنستو فالفيردي أبرز لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة، حيث تدرب سيرجيو بوسكيتس مع الفريق في الأيام القليلة الماضية، وهو ما يوحي بمشاركته أساسياً في لقاء الليلة، كما تخلص ليونيل ميسي من آثار الإصابة التي لاحقته في الأسابيع الماضية.

ولن يغيب عن برشلونة إلا لوكاس ديني بسبب الإصابة، التي ألمت به في التوقف الدولي المنصرم، والثنائي ياري مينا وأليكس فيدال لدواعٍ فنية، بالإضافة إلى فيليب كوتينيو، الذي لا يمكنه المشاركة مع البلاوجرانا في ذات الأذنين هذا الموسم.

في الجهة المقابلة، سيدخل الجيالوروسي اللقاء وهو محبط لتعادله الأخير مع بولونيا في الجولة 30 من الدوري الإيطالي، ليكون وضع ذئاب العاصمة مقلقاً، حيث إنهم يحتلون المركز الثالث برصيد 60 نقطة، ليصبح الفارق بينهم والإنتر الرابع نقطتين فقط ، ولاتسيو الخامس ثلاث نقاط.