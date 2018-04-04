"ساندويتش" مجاناً مع كل هدف لـ محمد صلاح

تفاعل مطعم سعودي مختص في تقديم الوجبات السريعة مع المستويات الرائعة، التي يقدمها النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم وفريق ليفربول، وذلك قبل القمة الانجليزية المرتقبة التي تجمع الفريق الأحمر مع ضيفه مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تعهد مطعم "شاورماسترز" رواده بتقديم ساندويتش مجاناً مع كل هدف يحرزه صلاح، لاسيما أن اللاعب يحظى بشعبية عالية بين أوساط الشباب السعودي والعربي، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من الجالية المصرية في السعودية.

يعيش محمد صلاح أحد أفضل مواسمه الرياضية، حيث يتربع على صدارة قائمة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 29 هدفا، بفارق خمسة أهداف أمام أقرب ملاحقيه الانجليزي الدولي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

كما يتساوى الفرعون المصري مع ديدييه دروجبا لاعب تشيلسي السابق، بوصفه اللاعب الأفريقي الأكثر تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد بالبطولة، بعدما أحرز المهاجم الإيفواري نفس العدد من الأهداف في البطولة خلال نسخة المسابقة موسم 2009 - 2010 مع الفريق اللندني، إلا أن صلاح مرشح لكسر هذا الرقم.

كما سجل صلاح اهدافه الـ29 في 21 مباراة هذا الموسم في الدوري الانجليزي، وهو أعلى رقم خلال موسم واحد في تاريخ المسابقة، متساويا مع الهولندي روبن فان بيرسي الذي حقق هذا الإنجاز موسم 2012 - 2013، والبرتغالي كريستيانو رونالدو في موسم 2007 - 2008.



