موقعة "ميرسيسايد" اليوم بدون أسلحة فتاكة

يغيب عدة لاعبين عن تشكيلة ليفربول لمباراة اليوم الأربعاء في آنفيلد أمام مانشستر سيتي ضمن فعاليات دوري أبطال أوروبا.

ولن يلحق كل من آدم لالانا وجويل ماتيب بالمباراة بعدما عانى الثنائي من مشكلة عضلية خلال مباراة كريستال بالاس، التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 2-1.

ولا يزال هناك شك كبير في مشاركة إيمري تشان في مباراة الذهاب لربع نهائي دوري الأبطال بعد شعوره بآلام في الظهر بعد مباراة واتفورد التي أقيمت قبل فترة التوقف الدولي يوم 17 مارس.

وقال يورغن كلوب: "أود سماع أخباراً أفضل، لكنني لا أتوقع ذلك تمامًا. لا يوجد وقت كافٍ قبل مباراة الأربعاء، لكن ربما ينضمون إلينا قبل مباراة إيفرتون أو مباراة العودة".

لكن توجد نقطة إيجابية، ناثانيل كلاين أصبح جاهزًا للعب في مركز المدافع الأيمن بعدما شارك كبديل يوم السبت الماضي، ويشرح كلوب: "بدنياً، هو في حالة جيدة، لكن لكي أكون واضحًا، كلاين لا يزال بعيدًا عن رتم المباريات".

"نحن أمام مباراة خاصة ومنافس صعب تحديدًا على المدافعين، لدينا أكثر من خيار في هذا المركز وسأقوم باختيار الأنسب، نتمنى أن تسير الأمور هكذا".

في الجانب المقابل، لن يتواجد اللاعب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، الذي سجل 30 هدفًا هذا الموسم، مع مانشستر سيتي في الميرسيسايد، بحسب ما أكده بيب غوارديولا في المؤتمر الصحفي للمباراة".