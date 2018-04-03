حقيقة استبعاد محمد صلاح من المونديال واقترابه من برشلونة

كشف مدير منتخب مصر إيهاب لهيطة، حقيقة تهديد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باستبعاد نجم ليفربول محمد صلاح من المشاركة مع "الفراعنة" في كأس العالم.

وقال لهيطة في تصريحات صحفية بحسب موقع في الجول، اليوم الثلاثاء: "لا صحة لتهديد "فيفا" باستبعاد صلاح من كأس العالم بسبب عدم خضوعه لكشف المنشطات خلال معسكرنا في سويسرا".

وتابع: "اتحاد الكرة لم يصله خطاب من "فيفا" أو أي جهة أخرى بهذا المعنى".

مدير المنتخب أوضح: "صلاح لم يكن انضم بعد إلى صفوف المعسكر وقت إجراء كشف المنشطات الذي تم في اليوم الأول للمعسكر، كما أن هذا الإجراء يتم دون الاتفاق على مواعيد مسبقة ووارد تكراره في التجمعات المقبلة للفريق تحسبا لضم لاعبين جدد".

كانت تقارير صحافية ذكرت أن "فيفا" هدد باستبعاد صلاح من المشاركة في مونديال روسيا بسبب تغيبه عن حضور اختبارات المنشطات خلال معسكر منتخب مصر الأخير في سويسرا.

من جهة أخرى قالت وكالة إفي الإسبانية إن صلاح، الواقع تحت رادار ريال مدريد الإسباني، يعد خياراً مطروحاً أيضاً لدى برشلونة، حال فشل صفقة شراء مهاجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان غريزمان.

وأفادت صحيفة "دايلي ستار" الإنجليزية أن اللاعب المصري بات على رادار الفريق الكاتالوني، حال فشلت صفقة اللاعب الفرنسي.

وأبرزت أيضاً أن صلاح مدرج على قائمة اللاعبين المستقبليين للريال كبديل محتمل لكريم بنزيما.

ويبدو أن ليفربول غير مستعد للتفاوض بشأن انتقال صلاح، في حين أن محيط اللاعب المصري البالغ من العمر 25 عاماً يبدو موافقاً على تجربة احترافه في إسبانيا.