قائمة أسرع عشرة لاعبين على مستوى العالم

سلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على قائمة أسرع لاعبي كرة القدم في العالم، والتي شهدت تواجد أربعة لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز من بينهم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بينما غاب لاعبو دوري الدرجة الأولى الإيطالي عن القائمة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتصدر النجم الفرنسي الصاعد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان القائمة، بسرعة قصوى بلغت 36 كيلومترا ساعة، بينما حل الإسباني إنياكي ويليامز في المركز الثاني بسرعة بلغت 35.7 كيلومترا ساعة.

وتواجد المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في المركز السابع بالقائمة، بسرعة بلغت 35 كيلومترًا ساعة، متساويًا مع الفرنسي الشاب كينجسلي كومان جناح بايرن ميونيخ الألماني.

وجاءت قائمة أسرع لاعبي العالم تبعا لصحيفة ماركا على النحو التالي: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) في المركز الاول بسرعة بلغت: 36 كـ ساعة، تلاه إنياكي ويليامز (أتلتيك بلباو) في المركز الثاني بسرعة: 35.7 كـ ساعة، قبل بيير إيميريك أوباميانج (آرسنال) صاحب المركز الثالث بسرعة: 35.5 كـ ساعة، ثم كريم بلعربي (باير ليفركوزن) في المركز الرابع بسرعة: 35.27 كـ ساعة، وكايل ووكر (مانشستر سيتي) في المركز الخامس بسرعة: 35.21 كـ ساعة، وليروي ساني (مانشستر سيتي) في المركز السادس بسرعة: 35.04 كـ ساعة، ومحمد صلاح (ليفربول) في المركز السابع بسرعة: 35 كـ ساعة، وكينجسلي كومان (بايرن ميونخ) في المركز الثامن بسرعة: 35 كـ ساعة، وألفارو أودريوزولا (ريال سوسيداد) في المركز التاسع بسرعة: 34.99 كـ ساعة، وناتشو (ريال مدريد) في المركز العاشر بسرعة بلغت: 34.62 كـ ساعة.