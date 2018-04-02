محمد صلاح يحدد شرطين قبل الانتقال إلى الريال

تواصل مسؤولو ريال مدريد مع وكيل أعمال اللاعب المصري، نجم ليفربول، محمد صلاح، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "دونبالون" الإسبانية، حدد اللاعب شرطين للموافقة على الانضمام لصفوف النادي الملكي والرحيل عن صفوف ليفربول رغم سعادته في ملعب أنفيلد.

وزعمت الصحيفة أن صلاح طلب ضمان المشاركة بصفة أساسية تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان والحصول على راتب يفوق ما يتقاضاه اللاعب في صفوف ليفربول في الوقت الحالي.

ويحصل صلاح على راتب يقدر بـ90 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا مع الريدز، من المتوقع أن يصل لـ200 ألف في الفترة المقبلة.

ويخشى صلاح الجلوس على مقاعد بدلاء ريال مدريد، الأمر الذي يدفعه للتمهل قبل اتخاذ قرار بالرحيل إلى سانتياغو بيرنابيو.

من جانبه أشاد اللاعب الإنجليزي لتوتنهام هوتسبرز، هاري كين، بمنافسه على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، وأكد أنه لا يستطيع التحكم بما يفعله الفرعون لذلك فإنه يركز على ما يقدمه هو فقط، وفقا لسي إن إن عربية.

وقال كين عن صلاح في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية "إنه يقوم بعمل رائع، وهو لاعب عظيم جدا، لقد أخذ الأفضلية نوعا ما ولكننا سنرى ما سيحصل في النهاية".

وتابع الهداف الإنجليزي حديثه عن نظيره المصري قائلا "لا أستطيع التحكم بما يفعله، لذلك يجب التأكد من أنني أقوم بالتحضير بالطريقة الفضلى للمباريات كي أكون جاهزا".

وقال كين عن المنافسة بينه وبين صلاح "لقد عشت مثلها الموسم الماضي مع أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو، يجب أن أركز فقط على المستوى الذي أقدمه مع فريقي ومع أداء الفريق عامة، وسنرى ما سيحدث بنهاية الموسم".

وأشار المهاجم الإنجليزي إلى أنه عمل جاهدا كي يعود من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا بأقصر وقت ممكن، وعبر عن سعادته بتعافيه مبكرا منها.

وأكد اللاعب السنغالي، ساديو ماني، أنه وزملاءه سيقدمون المساعدة لصلاح، من أجل تسجيل المزيد من الأهداف، مشددا على أهمية وجود "الفرعون" مع الفريق.

وقال ماني في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول "محمد صلاح قادر على صنع الفارق في المباريات الصعبة".

وأضاف الجناح السنغالي "هو لاعب عظيم يساعدنا على تحقيق الفوز"، وتابع "الجميع سعداء بوجود مو مع الفريق، سنساعده على إحراز الأهداف وسنصنع المزيد منها".

أما عن مباراة مانشستر سيتي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا فقال ماني "ستكون مباراة كبيرة وكل شيء ممكن، سنلعب على ملعبنا وسنبذل قصارى جهدنا".

يذكر أن "الريدز" سيواجهون "مواطني مانشستر"، الأربعاء، على أرضية ملعب "أنفيلد رود" في مدينة ليفربول.

ويذكر أن صلاح يتقدم بفارق خمسة أهداف عن كين في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد وصوله للهدف رقم 29 مقابل 24 هدفا لمهاجم توتنهام.

وشهد الموسم الجاري تحقيق صلاح للعديد من الأرقام القياسية كان آخرها معادلة رقم المهاجم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا كأفضل هداف إفريقي في موسم واحد بالدوري، والذي حققه بقميص تشيلسي موسم 2009-10.

كما بات صلاح في نفس الوقت ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يسجل في أكبر عدد من المباريات، وهو 21 مباراة، ليتساوى مع البرتغالي كريستيانو رونالدو موسم 2007-08، والهولندي روبن فان بيرسي موسم 2012-13.