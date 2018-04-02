ميسي يرشح ثلاثة منتخبات للفوز بلقب كأس العالم

قال نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، في مقابلة مع مجلة الاتحاد الإسباني لكرة القدم إنه لايزال أمامه العديد من التحديات لتحقيقها، ولا يعلم متى سيعتزل اللعبة.

وصرح ميسي (30 عاماً) والمتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم خمس مرات بشأن مستقبله: "لا أعلم، إنه السؤال الأكثر صعوبة .. أتمنى أن أستمر في الملاعب لعدة أعوام مقبلة .. الرغبة والحماسة تزداد لدي يوماً بعد يوم .. لاتزال أمامي العديد من التحديات التي أتمنى تحقيقها على المستوى الجماعي، المزيد من الألقاب، والمزيد من الأهداف".

وتابع النجم الأرجنتيني: "الآن أنا بحالة جيدة، لكني لا أعلم متى سأترك كرة القدم، ربما من المبكر للغاية التفكير في هذا الأمر، رغم أنه سيأتي يوماً ما".

وبخصوص قرب حلول موعد مونديال روسيا الصيف المقبل، اختار ميسي المنتخبات المرشحة للقب، وقال: "البرازيل، ألمانيا أو إسبانيا؟ بالتأكيد هذه المنتخبات الثلاثة هي المرشحة للقب المونديال، لكن هناك منتخبات أخرى مرشحة للفوز، لن تكون هناك مباريات سهلة".

وعن إسبانيا قال: "خاضت تصفيات رائعة للغاية، بالطبع هي أحد المنتخبات المرشحة للقب.. مستوى اللاعبين أيضاً رائع.. في البرازيل خرجوا من المونديال مبكراً، لكن بالتأكيد سيصارعون في روسيا لبلوغ النهائي".

وأضاف عن نهائي للمونديال يجمع بين الأرجنتين وإسبانيا: "هذا سيعني أن الأرجنتين ستكون حاضرة في النهائي، ستكون مباراة خاصة، أعيش هنا منذ فترة طويلة وأعرف اللاعبين جيدا، لدي أصدقاء في المنتخب الإسباني، سوف نرى".