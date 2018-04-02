نادال ينتزع صدارة التصنيف العالمي لـ "تنس المحترفين"

انتزع النجم الإسباني رافاييل نادال صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، على الرغم من غيابه عن بطولة ميامي المفتوحة بسبب إصابته في أعلى الفخذ.

واعتلى نادال، الحائز على 16 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، قمة التصنيف العالمي بذلك للمرة الخامسة، وقد صعد إلى المركز الأول على حساب النجم السويسري روجيه فيدرر، الذي خسر في الدور الثاني من بطولة ميامي.

وبدأ نادال، الذي تصدر التصنيف آخر مرة سابقة في فبراير الماضي، قبل أن يصعد فيدرر، الأسبوع رقم 168 له في صدارة التصنيف العالمي.

وصعد الأمريكي جون إيسنر المتوج بلقب ميامي إلى المراكز العشرة الأولى، بعد أن قفز ثمانية مراكز دفعة واحدة، وقد احتل المركز التاسع.

وعادل إيسنر بذلك أفضل مركز له بالتصنيف العالمي، حيث سبق له الصعود إلى المركز التاسع قبل ستة أعوام.

وصعد الألماني ألكسندر زفيريف وصيف بطل ميامي، من المركز الخامس إلى الرابع.