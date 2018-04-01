برشلونة ينجو بأعجوبة من أول هزيمة في الدوري

نجا برشلونة بأعجوبة من أول خسارة في الدوري أمام مضيفه إشبيلية في المرحلة 30 من الدوري الإسباني "السبت."

وسجل ليونيل ميسي و لويس سواريز هدفين رائعين في الدقائق الأخيرة لينقذا فريقهما برشلونة من فخ الهزيمة أمام مضيفه أشبيلية بتعادل ثمين للغاية 2 / 2 في المرحلة الثلاثين من المسابقة ليعزز برشلونة انطلاقته على طريق استعادة اللقب المحلي.

وكان أشبيلية في طريقه لكسر سجل برشلونة الخالي من الهزائم في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم وإلحاق الهزيمة الأولى به في المسابقة بالتغلب عليه 2 / صفر لكن سواريز وميسي أحرزا هدفين في الوقت القاتل ليقودا الفريق الكتالوني للتعادل الثمين.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 76 نقطة في صدارة جدول المسابقة بفارق 12 نقطة أمام أتلتيكو مدريد الذي يستطيع تقليص الفارق من خلال مباراته السهلة والمرتقبة "الأحد" أمام ضيفه ديبورتيفو لاكورونا.

وبهذه النتيجة حافظ برشلونة على سجله خالياً من الهزائم في الدوري الإسباني هذا الموسم بعد 30 مرحلة.