"فار" يعيد لـ "الآزوري" توازنه

بمساعدة نظام حكم الفيديو، أفلت المنتخب الإيطالي لكرة القدم من دوامة العقم التهديفي وانتزع التعادل الثمين 1 / 1 مع مضيفه الإنجليزي ودياً، لتكون ركلة بداية حقيقية في مباراة استعادة الاتزان للمنتخب الإيطالي (الآزوري) بعد لطمة الإخفاق في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأظهر المنتخب الإيطالي قدراً متواضعاً من التطور والتحسن في مستواه من خلال مباراة الأمس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي على استاد "ويمبلي" الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.

وعلى الرغم من افتقاد الفريق حتى الآن للمواهب القادرة على استعادة بريق الآزوري، تخلص الفريق من أزمة حقيقية حاصرته في الفترة الماضية، وهي عدم القدرة على هز الشباك.

واحتاج الحكم في مباراة الأمس إلى الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد (فار) لاحتساب ضربة جزاء للآزوري جاء منها هدف التعادل بتوقيع لورنزو إنسيني.

وركزت وسائل الإعلام الإيطالية والإنجليزية اليوم الأربعاء على نظام (فار) التي اختبرت قبل بطولة كأس العالم 2018 المقررة في روسيا.

وانتشرت مزحة "فاردي × فار = 1 / 1 " في إشارة إلى أن جيمي فاردي نجم هجوم ليستر سيتي هو من سجل هدف التقدم للمنتخب الإنجليزي في مباراة الأمس في الدقيقة 26 فيما جاء الهدف من ضربة جزاء احتسبت من خلال نظام (فار) الذي أظهر أن جيمس تاركوفيسكي لاعب المنتخب الإنجليزي "داس" على فيدريكو كييزا اللاعب البديل في الآزوري.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "التعادل جاء من قرار مثير للجدل عبر نظام الفيديو"، ووصفت الصحيفة إيطاليا بأنها "زعيم نظام (فار)"، حيث كان الدوري الإيطالي هو أول من طبق هذا النظام منذ أغسطس الماضي.

وفي ويمبلي، أظهر الآزوري بعض التحسن عما كان عليه في المباراة الودية الأخرى التي خسرها صفر / 2 أمام المنتخب الأرجنتيني يوم الجمعة الماضي، وذلك على الرغم من تواجد 82 ألف مشجع في مدرجات الاستاد أمس.