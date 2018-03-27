"نوير" يبدأ الركض للحاق بـ "المونديال"

بدأ حارس المرمى الألماني مانويل نيوير اليوم الثلاثاء تدريبات الركض في الملعب، لتكون المرة الأولى التي يمارس فيها اللاعب أي تدريبات منذ إصابته في القدم قبل ستة شهور.

وذكر نادي بايرن ميونخ الألماني أن حارسه تدرب اليوم لفترتين مدة كل منهما عشر دقائق تحت قيادة أخصائي تدريبات التأهيل في بايرن وأن نيوير "اتخذ خطوة مهمة على طريق العودة التي طال انتظارها".

ونشر نيوير، الذي احتفل اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده الـ 32، مقطع فيديو قصيراً على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت مع تعليق "رائع، شاركت للمرة الأولى".

وتعرضت قدم نيوير قائد بايرن والمنتخب الألماني (مانشافت) للكسر للمرة الثالثة في سبتمبر الماضي، لكنه يأمل في العودة للملاعب قبل ختام الموسم الحالي بالنسبة لبايرن، كما يتطلع للمشاركة مع المانشافت في رحلة الدفاع عن اللقب العالمي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا والتي تنطلق فعالياتها في 14 يونيو المقبل

وقال نيوير، في مقابلة على موقع النادي بالإنترنت الأسبوع الماضي، إنه لن يتعجل العودة لأن التسرع في العودة قد يسفر عن نهاية مسيرته الكروية

ولم يحدد نيوير تاريخاً معيناً لعودته إلى المشاركة في المباريات

ولا يزال يواخيم لوف، المدير الفني للمانشافت، متفائلاً بإمكانية لحاق نيوير بالمونديال الروسي.