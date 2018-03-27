مدرب البرازيل: جرح "السباعية" ما زال مفتوحاً

اعترف مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم، تيتي، الإثنين، أن الهزيمة التي تلقتها البرازيل أمام ألمانيا في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2014 بنتيجة 7-1 مازالت شبحاً يطاردهم.

وقال تيتي في مقابلة مع مجلة "كيكر" الألمانية خاصة بالمواجهة الودية المرتقبة بين كلا المنتخبين الثلاثاء إن "الهزيمة بنتيجة 7-1 ما زالت شبحاً، إذ حدثت في الماضي ومازال الحديث عنها قائماً حتى وقتنا هذا، وتحدث الجميع عنها بشكل كاف، ولكن كلما زاد الحديث عنها كلما قل إمكانية اختفاء ذلك الشبح".

ولذلك، أكد تيتي أن "ودية الثلاثاء ستكون لها أهمية نفسية كبيرة".

وأضاف المدرب: "إن النكات حول تلك الهزيمة ليست شريرة، ولكن الجرح ما زال مفتوحاً، ومباراة برلين الثلاثاء ستكون جزءاً من عملية الشفاء.. وبذلك ستكون تلك المباراة حدثاً كبيراً وليس على الصعيد الرياضي فقط ولكن الصعيد النفسي أيضاً".

وأردف تيتي: "ولذلك نستعد لتقديم أداء جيد، وأن ذلك اللقاء سيساعدنا كثيراً في مشوارنا بالمونديال".

ويري تيتي أن "المنتخب الألماني أحد أكبر المرشحين للفوز ببطولة كأس العالم، وليس فقط بسبب الكرة التي يقدمها، ولكن استمراريته على مستوى عال، وهو شيء يصعب تحقيقه".

وأشار تيتي إلى أن "نظيره الألماني، يواكيم لوف، نجح في إدخال عناصر شابة في صفوف الفريق، الذي وصل إلى المباراة النهائية بدورة الألعاب الأولمبية، وأنهم لعبوا كأس القارات بشكل طبيعي كما لو كانوا يلعبون منذ وقت طويل في صفوف المنتخب".