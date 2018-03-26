كافاني يقود أوروجواي للقب كأس الصين الودية

أحرز إدينسون كافاني هدفا في مباراته الدولية المئة ليقود منتخب أوروجواي المتأهل لكأس العالم للفوز 1-صفر على ويلز والتتويج بلقب كأس الصين الدولية الودية لكرة القدم اليوم الاثنين.

ورد القائم تسديدتين لزميله لويس سواريز قبل أن يسجل كافاني من مدى قريب بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني ويمنح فريق المدرب أوسكار تاباريز فوزا مستحقا.

وسدد سواريز في إطار المرمى بعد دقيقتين من البداية قبل محاولته الثانية التي ارتدت من القائم بعد نصف ساعة إثر تمريرة وصلته بالخطأ من آشلي وليامز مدافع ويلز.

وأحرز كافاني هدف المباراة الوحيد عندما تسلم كريستيان رودريجيز تمريرة طويلة خلف دفاع ويلز وحولها عرضية إلى مهاجم باريس سان جيرمان الذي أودعها الشباك بسهولة من مدى قريب.

وسنحت فرصة لكافاني لمضاعفة النتيجة بعدها بخمس دقائق من نفس المكان لكنه أخفق في تسديد الكرة نحو الشباك.

وستخوض أوروجواي نهائيات كأس العالم هذا العام ضمن المجموعة الأولى إلى جوار روسيا صاحبة الأرض والجمهور والسعودية وستفتتح مبارياتها بمواجهة مصر.

وتعرضت الصين، صاحبة الأرض والجمهور، لهزيمة قاسية 4-1 أمام التشيك بعد خسارتها في المباراة الأولى 6-صفر أمام ويلز يوم الجمعة الماضي.