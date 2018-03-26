"أليغري" يتوّج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي

فاز المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، بجائزة "المقعد الذهبي"، التي منحها له الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، كأفضل مدرب الموسم الماضي في "السيري آ"، الذي توّج خلاله نادي "السيدة العجوز" بلقب الدوري للمرة السادسة على التوالي.

ونال أليغري هذه الجائزة عقب حصوله على 19 صوتاً، متفوقاً بقارق 8 نقاط على مدرب أتالانتا جيان بييرو غاسبريني، وبفارق 12 نقطة عن المدير الفني لنابولي ماوريسيو ساري.

ويعد تتويج ماسيمليانو أليغيري، بهذه الجائزة، هو الثالث له على التوالي، بعد نيله بطولة الموسم الماضي رفقة جوفنتوس، للمرة السادسة على التوالي.

وقال أليغري مازحاً: "أشكر الجميع، وأتمنى لكم نهاية طيبة للبطولة، وأقل قليلاً لساري".

وهكذا مازح مدرب يوفنتوس الخصم المباشر لفريقه، نابولي، الذي يصعّب عليه كثيراً هذا الموسم كفاحه للظفر بلقب الدوري المحلي.

ويتصدر اليوفي حالياً ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي بـ 75 نقطة، بفارق نقطتين فقط أمام نابولي.

وفي 31 من مارس الجاري، يستضيف يوفنتوس ميلان، بينما يحل نابولي ضيفاً على ساسولو.