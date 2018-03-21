نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018

أقيمت اليوم قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 بالعاصمة المصرية القاهرة .

ووقع النادي الأهلي المصري في المجموعة الأولى ، مع الترجي التونسي، وكمبالا سيتي الأوغندي وتوونشيب من بتسوانا،

ووقع الوداد حامل اللقب الموسم الماضي مع صان داونز حامل لقب النسخة قبل الماضية في موجموعة قوية، ضمت هورويا من غينيا، وتوغو بورت من توغو.

وفيما يلي نتائج القرعة كاملة:

المجموعة الأولى:

الأهلي “مصر” .. الترجي “تونس” .. كمبالا سيتي “أوغندا” .. توونشيب “بتسوانا”

المجموعة الثانية:

مازيمبي “الكونغو” .. وفاق سطيف “الجزائر”.. مولودية الجزائر .. الدفاع الجديدي “المغرب”

المجموعة الثالثة:

الوداد “المغرب” .. ماميلودي صان داونز “جنوب أفريقيا”.. هورويا “غينيا” .. توغو بورت “توغو”

المجموعة الرابعة:

النجم الساحلي “تونس .. زيسكو يونايتد “زامبيا”.. مباباني من سوازيلاند .. بريميرو أوغوستو “أنغولا”