ليونيل ميسي في ريال مدريد؟ إنها ليست مزحة، أو "كذبة ابريل"، فلاعب نادي برشلونة سيتدرب حقاً على أرضية ريال مدريد، ولكن من دون الانضمام لكتيبة زين الدين زيدان، استعدادًا للمباراة الودية التي سيلعبها منتخب بلاده الارجنتين مع نظيره الإسباني يوم 27 مارس الجاري.

وحتى وإن كانت المواجهة المرتقبة بين اسبانيا والارجنتين سيستضيفها ملعب "اندا ميتروبوليتانو" الخاص بفريق اتلتيكو مدريد، إلا أن "البرغوث" الارجنتيني" سيجري تدريباته التحضيرية لمدة ثلاثة أيام على أرضية "فالدبيباس"، حيث يتدرب كريستيانو رونالدو وزملاؤه عادة تدريباتهم هناك.

فـ "ليونيل ميسي" وزملاؤه في المنتخب الارجنتيني سيشاركون رونالدو وزملاءه التدريبات على هذا الميدان لمدة ثلاثة أيام حسب ما ذكرت وسائل إعلام عديدة، منها "دياريو سبورت".

يذكر، أن ليونيل ميسي سوف لن يلتقي منافسه الرئيسي البرتغالي كريستيانو رونالدو أثناء الإعداد لهذه المباراة، كون معظم لاعبي النادي الملكي يتواجدون مع منتخباتهم الوطنية.