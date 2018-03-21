محمد صلاح بديلاً لـ "بيل" في ريال مدريد

قالت صحيفة "أ س" الإسبانية اليوم الأربعاء أن عملية إعادة بناء فريق كرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لن تكتفي بمجرد التعاقد مع أي لاعب في مركز المهاجم الصريح خلال الفترة القادمة، ولكن يجب أن يكون هذا الوافد الجديد من طراز رفيع.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الرحيل المحتمل للاعب الويلزي جاريث بيل عن النادي الملكي سيترك فراغاً في الخط الهجومي للفريق، وأن اللاعب المصري محمد صلاح هو أول المرشحين لملأ هذا الفراغ.

وبات صلاح، الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن أو مركز المهاجم الثاني، ينافس بقوة هذا الموسم على الفوز بجائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

وأوضحت "أ س" أن رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، قام بزيارة إلى "بيرنابيو"، معقل نادي ريال مدريد، في يناير الماضي، حيث بحث معه مجلس إدارة النادي بشكل غير رسمي الموقف التعاقدي الحالي للاعب ومدى استعداده للرحيل عن ليفربول.

ولا يخطط النادي الإنجليزي لبيع صلاح، ولكن في إنجلترا يشككون في قدرة ليفربول على الاحتفاظ به.

ويرى إيان رايت، أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي، أن صلاح سيرحل عن "أنفيلد"، معقل ليفربول.

وقال رايت: "ليفربول وكلوب سيعانيان من موقف مشابه لموقفهما مع كوتينيو وكلنا نعرف كيف انتهى ذلك الموقف".

ولا يقتصر هذا التصور على إنجلترا وحسب، بل في مصر أيضا يتوقعون رؤية صلاح بقميص ريال مدريد.

وقال الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، في ديسمبر الماضي: "لقد أكدوا لي أنهم يريدونه في ريال مدريد".

كما أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على هذا الأمر أيضا، وقال: "ريال مدريد سيقدم له عرضا كبيرا في الصيف".