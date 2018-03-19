برشلونة يقترب من اللقب عقب خسارة أتليتيكو مدريد

تقدم برشلونة خطوة كبيرة نحو الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عقب انتصاره 2-صفر على ضيفه أتليتيك بيلباو وخسارة ملاحقه المباشر أتليتيكو مدريد 2-1 أمام مستضيفه فياريال ليعزز النادي القطالوني صدارته بفارق 11 نقطة اليوم الأحد.

وشارك باكو ألكاسير أساسيا بدلا من لويس سواريز وسجل أول أهدافه في ثلاثة أشهر ليضع برشلونة في المقدمة بعد ثماني دقائق من البداية بعد تمريرة من جوردي ألبا.

وسجل ليونيل ميسي للمباراة السادسة على التوالي في كافة المسابقات ورفع رصيده إلى 25 هدفا في الدوري عندما ضاعف النتيجة بعد نصف ساعة من البداية بتسديدة قوية أرضية من حافة منطقة الجزاء.

ووضع أنطوان جريزمان أتليتيكو في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 20 لكن المهاجم التركي إينيس أونال أدرك التعادل في الدقيقة 82 قبل أن يحرز هدف الفوز بتسديدة من مدى قريب في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لفيتولو مهاجم أتليتيكو بعدها بقليل.

ويتصدر الفريق القطالوني المسابقة برصيد 75 نقطة قبل تسع جولات على النهاية.

وافتقد برشلونة لاعب الوسط المؤثر سيرجيو بوسكيتس للإصابة ومع ذلك ظهر بشكل رائع في الشوط الأول الذي كان يمكن أن ينهيه بنتيجة أكبر حيث سدد لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو مرتين في إطار المرمى ورد القائم محاولة لمواطنه باولينيو.

وتراجع برشلونة، متصدر الدوري بدون خسارة، في الشوط الثاني وسمح لمنافسه في الدخول لأجواء المباراة لكن رغم المحاولات على مرمى أصحاب الأرض إلا أن بيلباو نادرا ما تسبب في متاعب لمارك-أندريه تير شتيجن حارس النادي القطالوني.

وقال إرنستو بالبيردي في مؤتمر صحفي عقب المباراة "سجلنا هدفين في الشوط الأول وفي الثاني تراجع الأداء دون مبرر.

"كان الشوطان مختلفين جدا وربما تأثر اللاعبون بالأداء في الأول. لم تسنح فرص كثيرة سواء لنا أو للمنافس في الثاني".

وفي وقت سابق اليوم تعرض أشبيلية لانتكاسة بعد فوزه على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا بخسارته 2-1 أمام ليجانيس.

وتأهل أشبيلية، الذي خسر للمرة السادسة في 12 مباراة بالدوري تحت قيادة فينشنزو مونتيلا، إلى دور الثمانية لدوري الأبطال لأول مرة عقب فوزه 2-1 على يونايتد في أولد ترافورد يوم الثلاثاء الماضي.

لكن أشبيلية وجد نفسه متأخرا أمام ليجانيس قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول بضربة رأس من المدافع أوناي بوستينزا.

وأجرى مونتيلا ثلاثة تغييرات على الفريق الذي صدم يونايتد وأشرك وسام بن يدر كأساسي بعدما أحرز هدفين في العملاق الإنجليزي الأسبوع الماضي لكن فريقه نادرا ما شكل خطورة على ليجانيس.

وأضاف المهاجم خافيير إراسو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 59 وزادت الأمور سوءا لأشبيلية بسبب طرد بابلو سارابيا قبل النهاية بست دقائق بعد حصوله على إنذارين خلال 11 دقيقة ورغم ذلك قلص ميجيل لايون الفارق لأشبيلية في الدقيقة الأخيرة.

ويحتل أشبيلية المركز السادس برصيد 45 نقطة متأخرا بنقطتين عن فياريال خامس الترتيب.