كلوب يفاجئ الجميع بتصريح عن محمد صلاح

اعتبر الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الانجليزي لكرة القدم أن مهاجمه المصري محمد صلاح في طريقه لأن يصبح في يوم ما أفضل لاعب في العالم.

ويقدم صلاح موسما رائعا مع ليفربول حتى الان اكده السبت برباعية تاريخية في مرمى واتفورد (5-صفر) قاده فيها الى المركز الثالث في الدوري الممتاز.

وانفرد الدولي المصري، أفضل لاعب افريقي لعام 2017، بصدارة ترتيب هدافي البطولة الانجليزية برصيد 28 هدفا، متقدما بفارق 4 أهداف عن مهاجم توتنهام الدولي هاري كين المصاب.

وأصبح صلاح أفضل مسجل في موسمه الاول مع ليفربول، بعدما رفع رصيده الى 36 هدفا في جميع المسابقات، متخطيا الاسباني فرناندو توريس صاحب 33 هدفا في موسم 2008.

ويرى كلوب انه بإمكان صلاح (25 عاما) أن يخلف الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في العالم بقوله "اعتقد انه في طريقه لتحقيق ذلك".

واضاف "لا اعتقد ان محمد صلاح او اي لاعب آخر يريد ان تتم مقارنته بليونيل ميسي".

ودعا كلوب لاعبه الى ان يحافظ على المستوى الذي وصل اليه هذا الموسم، كما فعل ميسي ورونالدو لعقد من الزمن.

وتابع "كما هو الحال دائما في الحياة، فاذا كان لديك الموهبة، عليك ان تظهر ذلك باستمرار، وهذا جيد جدا لنا ويساعدنا كثيرا".

وكان صلاح قال بدوره قبل استلامه جائزة أفضل لاعب في المباراة "المهم اننا استفقنا من خيبة الامل بعد مباراة يونايتد. اشكر الجميع وزملائي. هي ليست مسألة ارقام فنحن نسعى في كل مباراة لحصد النقاط الثلاث".

وأصبح صلاح اول لاعب يسجل رباعية لليفربول في الدوري لليفربول منذ الاوروغوياني لويس سواريز في مرمى نوريتش 2013، واول لاعب يسجل ثلاثية أو أكثر تحت اشراف يورغن كلوب.

ويواجه ليفربول مواطنه مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا.