محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافي البريميرليغ

سجل محمد صلاح سوبر هاتريك في مباراة ليفربول التي جمعته الليلة مع واتفورد في المرحلة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الانجليزي لكرة القدم لينفرد بصدارة هدافي البريميرليغ برصيد 28 هدفاً.

وأصبح محمد صلاح على مقربة من تحطيم الرقم القياسي للكاميروني صمويل ايتو الذي يتصدر هدافي أفريقيا في البريميرليغ في موسم إذ أحرز 30 هدفاً.

وسجل محمد صلاح 38 هدفا بقميص ليفربول هذا الموسم وأصبح أكثر لاعب يسجل أهدافاً في ليفربول بموسمه الأول على مر التاريخ.

ووسع محمد صلاح الفارق بين أقرب منافسية هاري كين "سجل 24 هدفاً" بالبريميرليغ الذي يعاني من جزع بالرباط الجانبي بالكاحل الأيمن وسيغيب لمدة شهر كامل عن المباريات، وسجل كين 35 هدفاً في 39 مباراة بالمسابقات كافة.