آخر الأخبار

محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافي البريميرليغ

المصدر:
  • كتب- السيد محمود المتولي
التاريخ:
طباعة Email

سجل محمد صلاح سوبر هاتريك في مباراة ليفربول التي جمعته الليلة مع واتفورد في المرحلة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الانجليزي لكرة القدم لينفرد بصدارة هدافي البريميرليغ برصيد 28 هدفاً.

وأصبح محمد صلاح  على مقربة من تحطيم الرقم القياسي للكاميروني صمويل ايتو الذي يتصدر هدافي أفريقيا في البريميرليغ في موسم إذ أحرز 30 هدفاً.

وسجل محمد صلاح 38 هدفا بقميص ليفربول هذا الموسم وأصبح أكثر لاعب يسجل أهدافاً في ليفربول بموسمه الأول على مر التاريخ.

ووسع محمد صلاح الفارق بين أقرب منافسية هاري كين  "سجل 24 هدفاً" بالبريميرليغ الذي يعاني من جزع بالرباط الجانبي بالكاحل الأيمن وسيغيب لمدة شهر كامل عن المباريات، وسجل كين 35 هدفاً في 39 مباراة بالمسابقات كافة.

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon