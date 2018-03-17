"سوبر هاتريك" صلاح يسقط واتفورد ويقود ليفربول للمركز الثالث

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) خلال فوز ليفربول على ضيفه واتفورد 5/ صفر اليوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة

واقترب فريقا وست بروميتش البيون وستوك سيتي خطوة جديدة من الهبوط في الوقت الذي دخل فيه كريستال بالاس لمنطقة الأمان.

وخسر ستوك أمام ضيفه إيفرتون 1 /2 كما خسر وست بروميتش أمام مضيفه بورنموث 1 /2 وفاز كريستال على مضيفه هيديرسفيلد تاون 2 /صفر.

وعلى ملعب انفيلد تقمص المهاجم المصري الدولي محمد صلاح دور البطولة وسجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) وصنع هدف أخر.

وانفرد صلاح بصدارة قائمة الهدافين برصيد 28 هدفا بفارق أربعة أهداف عن هاري كين هداف توتنهام.

ورفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن توتنهام صاحب المركز الرابع والذي تأجلت مباراته مع نيوكاسل يونايتد بسبب ارتباطه بمباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتوقف رصيد واتفورد عند 36 نقطة ليبقى في المركز الحادي عشر.

وافتتح صلاح التسجيل في الدقيقة الرابعة بعدما تلقى تمريرة من زميله السنغالي ساديو ماني في الناحية اليمنى ليخترق دفاع واتفورد ويسدد من بين أقدام حارس الفريق الضيف.

وعاد صلاح وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 43 إثر تمريرة من أندي روبرتسون أمام المرمى مباشرة لم يجد معها النجم المصري أي صعوبة في هز الشباك.

وصنع صلاح الهدف الثالث الذي تكفل به المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 50.

وأكمل صلاح الثلاثية في الدقيقة 79 بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من ماني، ليراوغ ثلاثة من مدافعي واتفورد ويسدد الكرة بشكل رائع في الشباك.

ونال صلاح لقب سوبر هاتريك قبل النهاية بخمس دقائق بعدما سجل الهدف الرابع له والخامس لفريق من متابعة لتسديدة داني إينجس التي ارتدت من أيدي حارس واتفورد.

ويتذيل وست بروميتش جدول الترتيب برصيد 20 ويحل ستوك في المركز الثاني من القاع برصيد 27 نقطة ويأتي ساوثهامبتون في المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة ثم ويستهام يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف خلف كريستال صاحب المركز السادس عشر.

وعلى ملعب فيتنس فيرست ستديوم فرط وست بروميتش في الهدف الذي تقدم به جاي رودريجيز للفريق في الدقيقة 49 ومني بالهزيمة بهدفين أمام بورنموث.

وأدرك جوردان إيب التعادل لبورنموث في الدقيقة 77 ثم خطف جونيور ستانيسلاس هدف الفوز قبل دقيقة واحدة من النهاية.

وعلى إستاد بريطانيا لعب ستوك سيتي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 بعد طرد تشارلي آدم.

وتقدم جينك توسن بهدف لإيفرتون في الدقيقة 69 ثم تعادل إيريك ماكسيم تشوبو موتينج لستوك في الدقيقة 77 ولكن جينك توسن عاد وسجل الهدف الثاني له ولإيفرتون في الدقيقة 84.

وعلى ملعب جالفارم ستاديوم نجح كريستال بالاس في الاقتراب خطوة من البقاء بدوري الأضواء عبر الفوز على مضيفه هيديرسلفيد بهدفين دون رد.

وتقدم جيمس تومكينز بهدف لكريستال في الدقيقة 23 ثم أضاف لوكا ميليفوجيفيتش الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 68.