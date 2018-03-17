متابعو حمدان بن محمد يختارون اسم جوي لمهره الصغير

شكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، متابعيه على حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، على مساعدته في اختيار اسم لمهر صغير حيث اختار متابعو سموه اسم جوي بنسبة 51% بينما اسم أميجو نال 49%.

وكان سموه قد عرض على متابعيه اختيار اسم لمهره الصغير ولقي ذلك تفاعلاً كبيراً من قبل متابعي سموه على انستغرام ثم بعد ذلك طلب سموه من متابعيه الاختيار بين اسمي جوي وأميجو ووقع الاختيار على جوي.