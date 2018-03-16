ميسي في مواجهة "الذئاب".. من سيكون فريسة الآخر؟

فرضت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي سحبت، الجمعة، في نيون السويسرية، مواجهة نارية بين ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في آخر موسمين ويوفنتوس الايطالي في إعادة لنهائي النسخة الاخيرة.

وأفرزت مواجهة انجليزية صرف بين مانشستر سيتي وليفربول، فيما يصطدم برشلونة الاسباني مع روما الايطالي، وتبدو مهمة بايرن ميونيخ الالماني سهلة ضد اشبيلية الاسباني.

وجاءت القرعة مرضية لكل من برشلونة وبايرن، وهما من الفرق المرشحة بقوة للقب، كما جنبت جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مواجهة برشلونة وبايرن اللذين دربهما من قبل.

وتحققت أمنية لاعب وسط برشلونة اندريس اينييستا بعدم مواجهة أي خصم اسباني حيث قال: "لأننا نعرف بعضنا البعض كثيرا"، ووقع الفريق الكاتالوني بمواجهة روما الايطالي.

وتميل الكفة لبرشلونة، حامل اللقب 5 مرات اخرها في 2015، علما بأنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري المحلي الذي يسيطر عليه بفارق 8 نقاط أمام أقرب منافسيه اتلتيكو مدريد.

وحقق برشلونة الذي يشارك في ربع النهائي للمرة الـ11 تواليا وسحق روما 6-1 في دور المجموعات في 2015، فوزا صريحا على تشلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة، الأربعاء، في إياب ثمن النهائي بفضل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي صنع هدفا وسجل ثنائية دخل بها نادي المئة هدف في المسابقة القارية الأم.

لكن برشلونة يعاني من إصابة لاعب وسطه سيرجيو بوسكتس بكسر في ابهام قدمه وسيغيب دون شك عن الدور ربع النهائي.

وقال أسطورة روما فرانشيسكو توتي الذي يشغل حاليا منصبا اداريا في النادي "الكل يتوقع تأهل برشلونة، لكنهم سيواجهون فريقا عظيما لروما".

فيما اعتبر مديره الرياضي الاسباني مونتشي "لا يمكن القول اننا كنا محظوظين في القرعة".