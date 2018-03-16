قرعة الأبطال.. مواجهة ثأرية ليوفنتوس ومهمة إنقاذ لريال مدريد

فرضت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت الجمعة في مدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد الأوروبي، مواجهة نارية بين ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في آخر موسمين ويوفنتوس الايطالي في إعادة لنهائي النسخة الأخيرة.

وأفرزت القرعة مواجهة إنجليزية صرف بين مانشستر سيتي وليفربول، فيما يصطدم برشلونة الاسباني مع روما الايطالي، وتبدو مهمة بايرن ميونيخ الالماني سهلة ضد اشبيلية الاسباني.

وتقام مباريات هذا الدور مقررة في 3 و4 أبريل ذهابا و10 و11 منه ايابا.

وكان نهائي العام الماضي جمع ريال مدريد مع يوفنتوس عندما فازت تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 4-1، مسجلة ثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

كما التقى العملاقان في نصف نهائي 2015 عندما تأهل يوفنتوس 3-2 بمجموع المباراتين.

ولم يتبق أمام ريال مدريد الاسباني حامل الرقم القياسي في المسابقة (12 لقبا)، سوى المسابقة القارية العريقة لانقاذ موسمه، حيث يحتل المركز الثالث في الدوري المحلي بفارق 15 نقطة عن غريمه برشلونة وخرج من مسابقة كأس الملك.

لكن النادي الملكي الذي مر بفترة صعبة في الخريف حصد خلالها النتائج المخيبة، كشر عن أنيابه في ثمن النهائي وأطاح بباريس سان جرمان الفرنسي بالفوز عليه 3-1 ذهابا و2-1 ايابا، بفضل ثلاثة أهداف لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي استعاد شهيته التهديفية ومستواه الرائع مع اقتراب المباريات الحاسمة كما في الموسم الماضي.

وسجل رونالدو هدفه الثاني عشر هذا الموسم في المسابقة، والـ117 في 148 مباراة (رقم قياسي).

ولم تتحقق امنية ماسيميليانو اليغري مدرب يوفنتوس وصيف بطل نسختي 2015 و2017 والمسلح بمهاجميه الارجنتينيين غونزالو هيغواين وباولو ديبالا، اذ عبر قبل القرعة عن رغبته بتفادي برشلونة وريال مدريد.