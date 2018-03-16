برشلونة يواجه روما والريال يصطدم بيوفنتوس ومهمة أسهل لبايرن ميونخ بدوري الأبطال

أوقعت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي سحبت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، فريق برشلونة الإسباني في مواجهة روما الإيطالي.

وأسفرت القرعة عن تجدد المواجهة بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، ويوفنتوس الإيطالي الذي خسر أمامه في نهائي نسخة الموسم الماضي.

وفي المواجهتين الأخريين بدور الثمانية يلتقي بايرن ميونخ الألماني ، أشبيلية الإسباني الذي يخوض دور الثمانية للمرة الأولى منذ إطلاق البطولة بمسمى دوري أبطال أوروبا ،

كما يشهد الدور مواجهة إنجليزية خالصة بين ليفربول ومانشستر سيتي.