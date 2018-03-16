الدوري الأوروبي: اتلتيكو مدريد ولاتسيو ومرسيليا إلى ربع النهائي

كرر أتلتيكو مدريد الاسباني فوزه الكبير على لوكوموتيف موسكو الروسي وهزمه في عقر داره 5-1، الخميس في اياب ثمن نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، فتأهل الى ربع النهائي 8-1 بمجموع المباراتين، ورافقه لاتسيو الايطالي ومرسيليا الفرنسي ولايبزيغ الالمان

وبرغم الثلوج وصقيع موسكو (5 درجات تحت الصفر)، تألق الارجنتيني انخل كوريا بهدف الافتتاح (16) وتمريرتين حاسمتين لفرناندو توريس (70) والفرنسي انطوان غريزمان الذي شارك في اخر نصف ساعة (85).

وشارك ساوول نيغويز في المهرجان التهديفي (47)، قبل ان يسجل توريس هدفه الاول من ركلة جزاء حصل عليها غريزمان (65)، فيما سجل البولندي ماشيي ريبوس في الشوط الاول هدف اصحاب الارض بتسديدة صاروخية بعيدة المدى (20).

وبدأ اتلتيكو الذي بلغ نهائي دوري ابطال اوروبا مرتين عامي 2014 و2016، مشواره هذا الموسم في المسابقة القارية الام، لكن احتلاله المركز الثالث في دور المجموعات جعله يكمل المشوار في يوروبا ليغ.

وغاب عن "كولتشونيروس" المتوج باللقب مرتين في 2010 و2012، مهاجمه الاسباني دييغو كوستا الذي يعاني من كدمة خفيفة، والفرنسي كيفن غاميرو لاصابته بتقلص عضلي في فخذه الايمن، فيما اراح المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني حارسه السلوفيني يان اوبلاك.

وتعرض ظهير اتلتيكو البرازيلي فيليبي لويس لكدمة في كاحله بعد ساعة على انطلاق المباراة، فدخل بدلا منه لوكاس هرنانديز الذي استدعي الخميس للمرة الاولى الى تشكيلة المنتخب الفرنسي.

وعن اصابة فيليبي وزميله خوانفران قال سيميوني بعد اللقاء "آمل في ان تكون اصابة بسيطة لفيليبي وخوانفران. سنفقدهم على الارجح لمباراة الاحد (في الدوري المحلي ضد فياريال)".

وعوض لاتسيو الايطالي دعسته الناقصة عندما تعادل على ارضه مع دينامو كييف الاوكراني 2-2 ذهابا، وعاد بفوز ثمين خارج ملعبه 2-صفر منحه بطاقة ربع النهائي.

وسجل هدف التقدم لفريق العاصمة الايطالية الذي غاب عنه نجم وسطه الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش بسبب الاصابة، لاعب الوسط البرازيلي لوكاس ليفا برأسية اثر ركلة ركنية (23).