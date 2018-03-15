أتلتيكو مدريد يقسو على لوكوموتيف موسكو بخماسية

واصل أتلتيكو مدريد الإسباني مسيرته ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تأهل لدور الثمانية للمسابقة القارية، عقب فوزه الكبير 5/1 على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي اليوم الخميس في إياب دور الستة عشر للبطولة.

كان أتلتيكو فاز ذهابا 3 / صفر في مباراة الذهاب التي جرت يوم الخميس الماضي بالعاصمة الإسبانية مدريد، ليفوز 8/1 في مجموع لقائي الذهاب والعودة، ويحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية عن جدارة واستحقاق.

افتتح أنخيل كوريا التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 16، وتعادل ماتشيي ريبوس سريعا للوكوموتيف في الدقيقة 20، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

فرض أتلتيكو سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الثاني، مستغلا حالة الانهيار التي عانى منها منافسه الروسي، ليضيف ساؤول نيجويز الهدف الثاني في الدقيقة 47، فيما تكفل المهاجم المخضرم فيرناندو توريس بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 65 من ركلة جزاء و70.

اختتم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس لأتلتيكو في الدقيقة 85.