قطة المباراة" توتر العلاقات بين "بشيكتاش" والاتحاد الأوروبي"

‬‬دخل نادي بشيكتاش التركي في مشكلة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس بعد يوم واحد من تسلل قطة إلى ملعب الفريق خلال مباراة ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وبدأ الاتحاد الأوروبي إجراءات انضباطية ضد بشيكتاش بعدما اضطر الحكم مايكل أوليفر لإيقاف اللعب في الشوط الثاني عندما تجاوزت القطة أفراد الأمن في استاد فودافون بارك في اسطنبول.

وقفزت القطة فوق لوحة إعلانية قبل أن تقتحم الملعب وركضت داخله قبل أن تصعد للمدرجات.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الخميس إنه وجه اتهاما للنادي التركي "بالافتقار للتنظيم" ما سمح بدخول "حيوان إلى أرض الملعب".

كما وجه اتهاما لجماهير بشيكتاش بإلقاء مقذوفات واغلاق السلالم وستنظر لجنة المراقبة والقيم والانضباط بالاتحاد الأوروبي في القضية يوم 31 مايو المقبل.

وفاز بايرن 3-1 أمس الأربعاء ليتأهل لدور الثمانية بتفوقه 8-1 في النتيجة الاجمالية لمباراتي الذهاب والإياب.

وسجل تياجو الكانتارا والبديل ساندرو فاجنر هدفين لبايرن، لكن القطة تم اختيارها "أفضل لاعب في المباراة" في تصويت على حساب بايرن ميونيخ على تويتر.