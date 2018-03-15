فيديو .. الساحر ميسي يطيح بتشلسي من دوري الأبطال

سجل ليونيل ميسي هدفين رائعين وصنع آخر لعثمان ديمبلي في فوز برشلونة 3-صفر على تشلسي الأربعاء ليتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتفوقه 4-1 في النتيجة الإجمالية.

وافتتح ميسي التسجيل بعد دقيقتين وثماني ثوان فقط، وهو أسرع هدف في مسيرته، عندما سدد كرة مرت من بين ساقي الحارس تيبو كورتوا من زاوية صعبة.

وصنع مهاجم الأرجنتين الهدف الثاني بعدما اخترق دفاع تشلسي قبل أن يمرر لديمبلي الذي سدد بقوة في الزاوية العليا ليسجل هدفه الأول مع الفريق الكتالوني.

وسدد ماركوس الونسو ظهير تشلسي في القائم من ركلة حرة ولم يحصل اللاعب الاسباني على ركلة جزاء بعدما سقط إثر التحام مع جيرار بيكيه خلال محاولات تشيلسي لتقليص الفارق قبل أن يحسم ميسي المواجهة مسجلا هدفه رقم 100 في دوري الأبطال.