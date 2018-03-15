بايرن يتأهل بسهولة لدور الثمانية مع رقم قياسي لهاينكس

فاز بايرن ميونيخ، الطامح لتحقيق ثلاثية من الألقاب هذا الموسم، 3-1 على مضيفه بشيكتاش التركي اليوم الأربعاء ليتأهل بسهولة إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بانتصاره 8-1 في النتيجة الاجمالية.

وسجل المدرب يوب هاينكس رقما قياسيا بتحقيق الانتصار 11 على التوالي في المسابقة وهو الذي قاد بايرن لإحراز اللقب في 2013 قبل التقاعد ثم العودة لمنصبه هذا الموسم.

ووضع تياجو الكانتارا الفريق الألماني في المقدمة في الدقيقة 18 من متابعة لتمريرة توماس مولر العرضية ليقضي على بصيص الأمل لدى أصحاب الضيافة في تعويض الخسارة 5-صفر في لقاء الذهاب في ميونيخ.

لكن اللاعب الاسباني غادر الملعب مع الاشتباه في وجود مشكلة في الكاحل وذلك بعد عودته للتو من فترة إصابة. وقال مسؤولو النادي إنه سيخضع لفحوص طبية في ميونيخ غدا الخميس.

وتقدم بايرن، الذي يمكنه ضمان لقبه السادس على التوالي في دوري الدرجة الأولى الألماني مطلع الأسبوع المقبل، 2-صفر بعد ثوان من بداية الشوط الثاني بهدف سجله جوكان جونول بالخطأ في مرماه أثناء محاولة إبعاد تمريرة رافينيا العرضية.

وقال مولر قائد بايرن للصحفيين "في الشوط الثاني لم نحكم سيطرتنا وكانت الأجواء مشحونة قليلا في الملعب وفقدنا الاستحواذ وارتكبنا مخالفات غير ضرورية".

وأضاف "فزنا 3-1 خارج أرضنا لكن ما حدث في الشوط الثاني لم يكن جيدا حقا".

وأظهر بشيكتاش، الذي غاب عنه خط دفاعه الأساسي، القليل من المقاومة رغم الاستحواذ على الكرة.

ونجح الفريق التركي في تقليص الفارق عبر فاجنر لاف في الدقيقة 58 لتدب الحياة في حوالي 40 ألف مشجع.

لكن البديل ساندرو فاجنر، المنضم إلى بايرن في يناير كانون الثاني من هوفنهايم، حول بصدره تمريرة ديفيد ألابا إلى المرمى ليضيف الهدف الثالث قبل ست دقائق على النهاية مؤكدا انتصار بايرن.

وستسحب قرعة دور الثمانية بعد غد الجمعة.