دجيكو يقود روما لدور الثمانية الأوروبي على حساب شاختار

تأهل فريق روما الإيطالي إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 1/ صفر الثلاثاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ويدين روما بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البوسني الدولي إدين دجيكو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 52.

وأنهى شاختار المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع إيفان أوردتس في الدقيقة 79.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز شاختار بهدفين مقابل هدف ليتعادل الفريقان 2 /2 في مجموع اللقاءين ولكن روما استفاد من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين ليحجز مقعده في دور الثمانية.

وتأهل روما إلى دور الثمانية الأوروبي للمرة الأولى منذ موسم 2007 /2008 عندما خسر على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

والتقى الفريقان خمس مرات من قبل حيث فاز روما مرة واحدة مقابل اربعة انتصارات لشاختار.

ويحتل روما المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة بفارق 15 نقطة عن يوفنتوس المتصدر و14 نقطة خلف نابولي الوصيف فيما يتصدر شاختار ترتيب الدوري الأوكراني برصيد 51 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه دينامو كييف.

وكاد اليساندرو فلورينزي مدافع روما أن يحرز هدفا في شباك فريقه في الدقيقة التاسعة عندما حاول تشتيت ضربة حرة من الناحية اليسرى ولكن لحسن حظه مرت الكرة مباشرة بجوار شباك فريقه.

ولم ينجح روما في تشكيل أي تهديد على مرمى الفريق الضيف في أول ربع ساعة وانحصر اللعب في منتصف الملعب دون وجود نزعة هجومية واضحة من جانب الطرفين.

وجاءت أولى ملامح الخطورة لروما في الدقيقة 23 بعد تمريرة من دييجو بيروتي إلى الكسندر كولاروف في الناحية اليسرى ليرسل المدافع الصربي عرضية متميزة داخل منطقة الجزاء ولكن أندريه بايتوف حارس شاختار تصدى للكرة بثبات.

وكان بمقدور الأرجنتيني فاكوندو فيريرا تسجيل هدف السبق لشاختار في الدقيقة 32 بعدما اقتنص الكرة من فيدريكو فازيو وشق طريقه صوب المرمى لكنه تعثر في التسديد لتمر الكرة بجوار القائم.

واقتسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب في أخر ربع ساعة لكن دون أن تكون لأي منهما الكلمة العليا ودون فرص حقيقية على المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبعد مرور سبع دقائق من بداية الشوط الثاني تقدم دجيكو بهدف لروما بعدما تلقى تمريرة رائعة من بيروتي وضعته في مواجهة بايتوف ليسدد في الشباك لحظة تقدمه الحارس الأوكراني من مرماه.

وكاد بيروتي أن يسجل الهدف الثاني لروما بعدما تهيأت له الكرة أمام المرمى مباشرة لكنه تسرع في التسديد لتذهب الكرة سهلة في أحضان بايتوف.

وحال سوء الحظ دون تسجيل الهدف الثاني لروما في الدقيقة 62 بعدما تصدى القائم الأيمن لمرمى شاختار لتسديدة قوية نفذها دجيكو من على حدود منطقة الجزاء.

وأهدر دجيكو فرصة جديدة لروما في الدقيقة 67 بعدما مرر له بيروتي الكرة على حدود منطقة جزاء شاختار ليشق طريقه صوب المرمى ويسدد كرة قوية لكنها ضلت طريقها للشباك.

وتواصلت هجمات روما على مرمى الفريق الضيف ومن إحدى تلك الفرص كاد البديل جيرسون أن يسجل هدف تأمين الفوز لكنه تعثر في التسديد وهو على بعد ست ياردات من المرمى ليتدخل دفاع شاختار وينقذ الموقف.

وتعقدت أوضاع شاختار بعد طرد المدافع إيفان أوردتس في الدقيقة 79 لعرقلة دجيكو وهو منفرد بمرمى الفريق الضيف.

ولم يحدث أي جديد في أخر عشر دقائق لينتهي اللقاء بفوز روما بهدف نظيف وتأهله لدور الثمانية.