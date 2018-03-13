سيتي يعزز صدارته للدوري الإنجليزي ويعمق جراح ستوك

عزز فريق مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر الفوز على مضيفه ستوك سيتي بهدفين بدون مقابل الاثنين في المرحلة الثلاثين من المسابقة.

ويدين سيتي بالفضل في هذا الفوز للجناح الإسباني الدولي ديفيد سيلفا الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين العاشرة و50.

ورفع سيتي رصيده في الصدارة إلى 81 نقطة بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

وتضاعفت محنة ستوك سيتي حيث يحتل الفريق المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 27 نقطة قبل ثماني جولات من نهاية الموسم.

وحقق سيتي فوزه الرابع على التوالي والسادس والعشرين هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة وحيدة.

ومني ستوك بالهزيمة الخامسة عشرة مقابل ستة انتصارات وتسعة تعادلات.