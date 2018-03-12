شاهد .. رئيس نادٍ يوناني يقتحم أرض الملعب بمسدس

أصدرت السلطات اليونانية أمس مذكرة توقيف بحق رئيس نادي باوك سالونيكي إيفان سافيديس لدخوله أرض ملعب مباراة فريقه ضد ضيفه أيك أثينا مسلحاً بمسدس.

وقالت المصادر إن سافيديس، وهو رجل أعمال يوناني روسي، يحمل رخصة للمسدس، إلا أن البحث جار لتوقيفه على خلفية مخالفته القوانين ودخول أرض الملعب. وكانت المباراة انتهت بفوضى عارمة، بعد دخول عدد من مسؤولي باوك إلى أرض الملعب، احتجاجاً على قرار من الحكم بعدم احتساب هدف لصالحه في اللحظات القاتلة من المباراة. وجمع اللقاء بين فريقين يتنافسان على صدارة الدوري ، ووصل إلى الدقيقة 90 بتعادل سلبي. إلا أن مدافع باوك فاريلا تمكن من تسجيل هدف قاتل ، إلا أن الحكم يورغوس كومينوس ألغاه بداعي التسلل.

وأثار القرار غضب مسؤولي نادي سالونيكي الذين نزلوا إلى أرض الملعب للاحتجاج ، إلا أن اللافت كان ما ظهر على خصر سافيديس إذ بدا «مسلحاً» مع مسدس موضوع على خصره، وهو يتوجه لمخاطبة الحكم.