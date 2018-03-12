بالفيديو.. حارس مرمى يحرز هدفاً قاتلاً والريال يبحث التعاقد معه

منح كارلو ليتيكا، حارس مرمى فريق هايدوك سبليت الكرواتي فريقه فوزا ثمينا بتسجيله هدفا قاتلا بشباك الضيف إسترا 1961، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الكرواتي الممتاز لكرة القدم.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، حصل أصحاب الأرض على ضربة حرة، عندما كانت النتيجة تشير لتعادل الفريقين 2-2، فترك ليتيكا ذو الـ21 عاما مرماه خاليا وشارك فريقه الفرصة الأخيرة لحصد النقاط الثلاث، وهذا ما حصل فعلا، إذ استطاع تحويل عرضية زميله إلى داخل شباك الضيوف برأسية متقنة على طريقه المهاجمين الكبار، وسط فرحة عارمة من زملائه في الفريق والجماهير على المدرجات.

وبهذا الفوز، رفع هايدوك سبليت رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني مقلصا فارق النقاط مع المتصدر دينامو زغرب إلى 6 نقاط، فيما توقف رصيد إسترا 1961 عند 21 نقطة في المركز الثامن.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تواصلت مع الحارس الشاب مؤخرا من أجل بحث إمكانية ضمه لصفوفه النادي الملكي، في ظل ارتفاع أسعار الحراس الذين يضعهم الميرينغي ضمن خياراته.