ديبالا يتألق ويقود يوفنتوس لصدارة الدوري الإيطالي

انتزع فريق يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، بتغلبه على أودينيزي 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله باولو ديبالا في الدقيقة 20 ،ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 49.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 71 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه مباراة إنتر ميلان مع نابولي، وتوقف رصيد أودينيزي عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة ضيفه أتالانتا يوم الأربعاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين، فيما يستعد أودينزي لمواجهة ساسولو يوم السبت المقبل في الجولة التاسعة والعشرين.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز فيورنتنيا على بينفينتو 1 / صفر، وكروتوني على سامبدوريا 4 / 1 ،وأتالانتا على بولونيا 1 / صفر ،وتعادل كالياري مع لاتسيو 2 / 2 ،وساسولو مع سبال 1/1.

