ميسي يغيب عن مباراة ملقة لأسباب خاصة

سمح برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم لهدافه الأرجنتيني ليونيل ميسي بالغياب عن مواجهة ملقة اليوم السبت عقب مولد طفله الثالث.

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه على الانترنت "في تعديل متأخر على تشكيلة برشلونة انسحب ليونيل ميسي من التشكيلة لأسباب شخصية وحل ييري مينا محله".

وكتب ميسي في وقت لاحق على إنستجرام "مرحبا سيرو! الحمد لله. كل شيء كان رائعا. هو ووالدته صحتهما جيدة جدا. نحن سعداء جدا".

وهذه المرة الأولى التي لا يكون فيها ميسي، متصدر هدافي الدوري الاسباني برصيد 24 هدفا، ضمن قائمة الفريق في المسابقة هذا الموسم.

وبدأ قائد الأرجنتين 26 من 27 مباراة لفريقه بينما شارك بديلا أمام إسبانيول في الرابع من فبراير شباط الماضي.

ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 69 نقطة متفوقا بثماني نقاط على أقرب منافسيه أتليتيكو مدريد.