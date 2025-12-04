ريال مدريد.. رحلة البحث عن ظهير قبل موقعة مانشستر سيتي



تلقى ريال مدريد الإسباني ضربة موجعة قبل أيام قليلة من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، بعدما تعرض مدافعه الإنجليزي الدولي ترينت ألكسندر-أرنولد لإصابة جديدة في الساق اليسرى خلال الفوز بثلاثية نظيفة على أتلتيك بلباو مساء الأربعاء.



وخرج الظهير الأيمن الإنجليزي في بداية الشوط الثاني بعد شعوره بآلام عضلية في الجزء العلوي من الساق.



وجاءت الإصابة في وقت حساس، خاصة أن ألكسندر-أرنولد كان قد غاب لنحو ستة أسابيع في وقت سابق من الموسم بسبب إصابة مختلفة في الساق نفسها، قبل أن يعاود المشاركة أخيراً في أربع مباريات متتالية أساسياً تحت قيادة المدرب الشاب تشابي ألونسو.



ولم يحدد النادي الملكي مدة غياب اللاعب، مكتفياً بالإشارة إلى أن حالته ستخضع للتقييم خلال الأيام المقبلة.



وتزداد مشكلات ريال مدريد في مركز الظهير الأيمن مع غياب داني كارفاخال بعد خضوعه لجراحة بالمنظار في الركبة اليمنى.



ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيغو في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل، قبل الصدام المرتقب أمام مانشستر سيتي بعدها بثلاثة أيام في دوري الأبطال، وسط مخاوف من خوض المباراة دون ظهير أيمن أساسي.