«لاليغا» تحقق أكثر من 6.135 مليارات يورو من الإيرادات السمعية والبصرية



أنهت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا» عملية مناقصة حقوق البث المنزلي لمباريات لاليغا أي أيه سبورتس في إسبانيا للفترة الزمنية من 2028/2027 إلى 2032/2031، محققة قيمة إجمالية تتجاوز 5.25 مليارات يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6% عن الدورة الزمنية السابقة «2022-2027»، التي حققت فيها 4.95 مليارات يورو. وقد حصلت كل من Telefónica وDAZN على حقوق بث خمس مباريات في كل جولة على مدار خمسة مواسم.



وسترتفع القيمة الإجمالية لحقوق البث السمعي والبصري المحلية لـ«لاليغا» إلى 6.135 مليارات يورو خلال الفترة من 2028/2027 إلى 2032/2031، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالدورة السابقة. ويدعم هذا النمو أداء قوي في جميع الفئات التكميلية، إضافة إلى الحقوق السكنية هناك، زيادة بنسبة 30% في قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي «HORECA»، من 500 مليون يورو إلى ما يقارب 650 مليون يورو، وزيادة بنسبة 40% في حقوق بث لاليغا هايبرموشين، من 125 مليون يورو إلى نحو 175 مليون يورو، وإيرادات البث المجاني ومقاطع الفيديو، التي بلغت 60 مليون يورو. وتؤكد هذه الأرقام التوسع المستمر والاستدامة في نموذج تسويق حقوق «لاليغا».



وقال خابيير تيباس، رئيس لاليغا: «في ظل المشهد المحلي والدولي المعقد اليوم، يُعدّ تأمين حقوق بث محلية تتجاوز قيمتها 6.135 مليارات يورو، وبنمو إجمالي بنسبة 9%، أي ما يعادل أكثر من 500 مليون يورو عن الدورة السابقة، خبراً ساراً للاستدامة المالية لأنديتنا ولمستقبل كرة القدم الإسبانية الاحترافية، ففي وقت تشهد فيه الكثير من الدوريات تراجعاً في قيمها الإعلامية، يكتسب النمو المتواصل لـ«لاليغا»، وأرقامها القياسية أهمية بالغة. تعكس هذه النتيجة قوة منتجنا وثقة جهات البث، مدفوعة بشكل كبير بمكافحتنا الحثيثة للقرصنة، التي أسهمت في زيادة قاعدة مستخدميها، وبحرص الأندية على تحسين المحتوى السمعي والبصري وتقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير».



عززت Telefónica، وDAZN مكانتيهما شريكين استراتيجيين قيّميين لـ«لاليغا»، بفضل تغطيتهما المتميزة وبرامجهما المبتكرة، التي عززت بشكل ملحوظ نسب المشاهدة وحضور المباريات في المواسم الأخيرة. إن التزامهما بالابتكار ومواكبة عادات المستهلكين المتطورة يُمكّن «لاليغا» من توسيع نطاق وصولها إلى الجماهير الحالية والجديدة. يوفر الإطار التجاري الممتد لخمس سنوات الاستقرار والثقة، ما يُسهّل التخطيط طويل الأجل، ويضمن استثماراً مستداماً من قِبل جهات البث، ويعزز الاستدامة المالية للأندية. تُعرب «لاليغا» عن امتنانها لكلا المشغلين لالتزامهما المتجدد بهذا المنتج المتميز، كما تواصل DAZN دورها شريكاً رئيسياً في الكثير من الأسواق الدولية.



إن نجاح هذه المناقصة هو ثمرة استراتيجية مبنية على ثلاث ركائز أساسية: التطوير المستمر للمنتج السمعي والبصري لـ«لاليغا»، الذي أصبح أكثر جاذبية بفضل الاستثمار في التكنولوجيا والمشاركة الفعالة من أندية الرابطة؛ ونهج شامل لمكافحة القرصنة حمى مصادر الدخل وعزز مصداقية النظام السمعي والبصري الإسباني؛ واستشراف استراتيجي للإطار التنظيمي الجديد للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي مكّن من إطلاق مناقصة مبكرة وأسهم في تجنب الآثار السلبية التي شهدتها مسابقات أخرى. هذا المزيج من الابتكار وحماية السوق والرؤية بعيدة المدى عزز ريادة «لاليغا» في ظل بيئة إعلامية تنافسية بشكل متزايد.