بيلينغهام مرشحاً عن دائرة السنبلاوين في انتخابات مجلس النواب المصري

محمود سعيد

أظهرت لافتة انتخابية تحمل صورة النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، مرشحاً عن دائرة السنبلاوين وتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية بالرقم 5 ورمز الكأس، ضمن انتخابات مجلس النواب المصري 2025، ليسارع بيلينغهام إلى نشر الصورة، ويخرج النجم العالمي عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، ويعلق بنفسه على الصورة في ردة فعل تعكس الطرافة التي حملتها الواقعة قائلاً: أرسل لي أحد المصريين هذه اللافتة... أعجبتني، وشكراً له»، الحالة الفريدة في الترويج بوجود نجم عالمي لا علاقة له بالعملية الانتخابية، ووضع صورته على لافتة يأتي لتثبت من جديد أن الشارع المصري دوماً مبتكر، وحس الفكاهة يطارده في كل المواقف.

وبالفعل تحولت اللافتة إلى حديث جماهيري كبير، وسط طوفان من التعليقات تمتزج بين الذهول والطرافة. كما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الواقعة غير المعتادة، معتبرين أن ظهور لاعب عالمي بهذا الشكل داخل سياق انتخابي محلي أضفى لمسة كوميدية على الأجواء التنافسية من أجل الفوز بكراسي البرلمان المصري.