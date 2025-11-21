1.478 مليار درهم تضع يامال المراهق الأعلى قيمة عالمياً



كشف خبراء الإحصاء النقاب عن المراهقين الأعلى قيمة في كرة القدم العالمية بقيادة نجم برشلونة لامين يامال، الذي تبلغ قيمته نحو مليار و478 مليون درهم، مع وجود 4 نجوم من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام ضمن الأندية التي تضم نجوماً في المراكز العشرة الأولى.



ونشر مرصد كرة القدم العالمي نموذجاً إحصائياً لتقدير قيم الانتقالات، وتصنيفات تضم اللاعبين الذين لم يصلوا بعد إلى عيد ميلادهم العشرين، ليتصدر يامال، البالغ من العمر 18 عاماً، التصنيف بتقييم الدولي الإسباني بقيمة مذهلة.

وأثبت اللاعب المراهق نفسه بالفعل واحداً من أفضل اللاعبين في العالم، وهو ما ظهر من خلال حصوله على المركز الثاني في تصنيف الكرة الذهبية لهذا العام خلف عثمان ديمبيلي، ووقع يامال في الصيف الماضي على تمديد عقد لمدة 6 سنوات، وجاء مصحوباً بزيادة كبيرة في الراتب.



فيما يأتي مهاجم تشيلسي البرازيلي استيفاو، في المركز الثاني بعد يامال بقيمة تبلغ تقريباً 499 مليون درهم، ما يعني أن قيمة يامال أعلى بنحو 3 أضعاف من المراهق الأعلى قيمة الذي يليه، واستمتع البرازيلي البالغ 18 عاماً ببداية مشرقة مع «البلوز»، بعد انضمامه رسمياً لتشيلسي مقابل 139 مليون درهم تقريباً في الصيف الماضي قادماً من بالميراس.



ويأتي بعدهما لاعب برشلونة الشاب باو كوبارسي، مقابل 476 مليون درهم، ولاعب ريال مدريد فرانكو ماستانتونو، مقابل 432 مليون درهم تقريباً، ويكمل وارن زاير إيمري، لاعب وسط باريس سان جيرمان، قائمة الخمسة الأوائل بقيمة تقريبية 390 مليون درهم، ويضم نادي أرسنال اثنين من اللاعبين الشباب ضمن العشرة الأوائل، وهو ما يعكس العمل الرائع الذي تقوم به أكاديميتهم.



وتبلغ قيمة إيثان نوانيري، ومايلز لويس سكلي، اللذين تربطهما علاقة صداقة قوية بعد أن نشأت في فريقهما هيل إند، على التوالي تقريباً 375 و358 مليون درهم، بعد أن أثبتا نفسيهما في الفريق الأول، وانضم لويس سكلي بالفعل إلى تشكيلة منتخب إنجلترا، ويتوقع أن يتبعه نوانيري بعد أن ساعد منتخب تحت 21 عاماً على الفوز بلقب بطولة أوروبا في الصيف.



ويأتي في المركز الثامن جيوفاني كويندا، جناح سبورتينج لشبونة، الذي سينضم إلى تشيلسي الصيف المقبل، بقيمة تقريبية 338 مليون درهم، ويشير تقييمه إلى أن «البلوز» أبرم صفقة رائعة للحصول على الجناح في صفقة مدتها 7 سنوات.

وعلى الرغم من تراجعه في ترتيب اللاعبين في ريال مدريد، دخل المهاجم البرازيلي إندريك ضمن العشرة الأوائل بقيمة تقريبية 309 ملايين درهم، ويكمل لوكاس بيرجفال، لاعب وسط توتنهام السويدي، قائمة العشرة الأوائل بقيمة 288 مليون درهم، بعد انضمامه للنادي الإنجليزي قادماً من ديورجاردن السويدي مقابل حوالي 41 مليون درهم في صيف 2024.



ويأتي جوريل هاتو، لاعب تشيلسي، وآرتشي جراي، لاعب توتنهام، وليني يورو، لاعب مانشستر يونايتد، وإيلي جونيور كروبي، لاعب بورنموث، ضمن الأسماء البارزة الأخرى في قائمة العشرين الأوائل، وحقق الأخير اختراقاً مع «تشيريز» في الموسم الجاري.