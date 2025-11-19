مارسيلو: اللعب في ريال مدريد تجربة استثنائية لأي لاعب



أكد مارسيلو، نجم منتخب البرازيل وريال مدريد سابقاً، أن اللعب في النادي «الملكي» يظل تجربة استثنائية لأي لاعب، مشيراً إلى أن ريال مدريد يحتل مكانة خاصة في قلبه منذ أن كان يحلم بالظهور على ملعبه وهو طفل صغير، وقال مارسيلو: «الأمر مميز للغاية، كنت دائماً أحلم باللعب هناك، وتخيلت نفسي مرات عديدة داخل ملعب ريال مدريد، الأجواء التي تحيط بالمكان تصنع تجربة فريدة لا تنسى، ما زلت أشعر بأنها لحظات خاصة للغاية».

وأوضح المدافع البرازيلي أن معظم لاعبي كرة القدم حول العالم يحلمون باللعب في ريال مدريد، وأضاف: «ليس الأمر متعلقاً بي فقط، كل لاعب يتمنى اللعب في ريال مدريد، هذا النادي أشبه ببيت لكرة القدم وله قيمة كبيرة يشعر بها كل من لعب له، هناك ديناميكية مختلفة عندما تلعب هنا، المستوى التاريخ والجماهير، كلها تجعل المباراة لها طعم آخر».



وجاءت تصريحات مارسيلو لـ«البيان» خلال مشاركته لعدد من أساطير كرة القدم افتتاح القرية الرياضية بمدرسة ريبتون بدبي، وضمت تشكيلة الأساطير إلى جانب مارسيلو كلاً من الهولندي كلارينس سيدورف، والبرازيلي كاكا والإيطالي أندريس بيرلو والبوسني ميراليم بيانيتش والفرنسي إيريك أبيدال ونجم الفنون القتالية سيريل غان. ويعد مارسيلو الذي أعلن اعتزاله فبراير الماضي، أحد أساطير ريال مدريد التاريخيين، حيث لعب 16 موسماً مع الملكي حقق فيها 25 لقباً، منها 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.



وكشف مارسيلو أن سر تطوره في مركز الظهير الأيسر وقدرته على ابتكار أسلوب جديد في هذا الدور يعود إلى علاقته المبكرة بكرة القدم، مؤكداً أنه لم ينظر يوماً إلى كرة القدم بوصفها وظيفة، بل أسلوب حياة منذ طفولته، وقال: «بالنسبة لي، كرة القدم كانت دائماً شغفاً... بدأت اللعب في سن الرابعة، ولم أرها أبداً مجرد وظيفة، بل جزء من حياتي اليومية، وكل مباراة كانت فرصة للاستمتاع وتعلم شيء جديد».

وأشار مارسيلو إلى أن نشأته في البرازيل ساعدته على تطوير أسلوب مختلف في اللعب، قائلاً: «نشأت في البرازيل حيث ترى أطفالاً بمهارات مذهلة، أحياناً أفضل منا، لكن كثيرين لم يحصلوا على الفرصة، أنا كنت محظوظاً لأن الفرصة جاءتني وتمكنت من متابعة حلمي، وحاولت دائماً أن أعبّر عن حبي للكرة في الملعب بطريقتي الخاصة».



وأوضح مارسيلو أن الاستمتاع باللعب لم يتغير حتى بعد وصوله إلى الملاعب الكبيرة قائلاً: «الشعور أثناء اللعب أمام آلاف الجماهير كان نفس شعوري كما لو كنت ألعب مع أطفالي في البيت، السعادة هي ما جعلتني أقدّم أفضل ما لدي طوال مسيرتي». وتابع: «عندما أنظر إلى مسيرتي اليوم، أرى أنني قدمت عملاً كبيراً. أنا سعيد لأنني لعبت بشخصيتي وبأسلوبي، ولم أنسَ أبداً لماذا بدأت لعب كرة القدم«. وأضاف:» إذا لعبت الكرة بشغف ستجد دائماً الدافع لتطوير نفسك والاستمتاع بكل لحظة».



وأكد مارسيلو أن اللعب إلى جانب مواطنيه رونالدو ونيمار وعدد من أبرز مواهب الكرة البرازيلية كان دائماً تجربة مميزة، مؤكداً أن وجود هذه الأسماء الكبيرة يرفع من مستوى الفريق ويمنح اللاعبين متعة خاصة داخل الملعب.

وأضاف مارسيلو: «الأمر رائع. اللعب مع هؤلاء اللاعبين يمنحك شعوراً مختلفاً يمتلكون جودة هائلة، وكل لحظة معهم في الملعب تتحول إلى متعة حقيقية». وأشار الظهير البرازيلي المخضرم إلى أن وجود لاعبين بهذا المستوى يخلق تنافسية إيجابية، قائلاً: «عندما يكون حولك لاعبون بهذه المهارة، فإنك تتعلم شيئاً جديداً في كل مباراة وفي كل حديث معهم





